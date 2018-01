O fim de semana vai ser de sol e calor na capital paulista. Não há previsão de chuva e, por causa de uma massa de ar seco, a umidade do ar cai e a qualidade do ar vai ficar prejudicada. No sábado, a máxima prevista é de 26ºC e no domingo sobe para 27ºC. As mínimas giram em torno de 10ºC e 13ºC.

Veja também:

Saiba como fica o tempo na sua cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ar seco deixa nítida a faixa de poluição que cobre a capital paulista. Foto: Marcio Fernandes/AE

Nesta sexta, o dia também fica ensolarado em toda Grande São Paulo, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A umidade do ar fica baixa e não há previsão de chuva.

Na segunda-feira, 17, o sol ainda aparece, mas uma frente fria provoca pancadas de chuva no sul e no oeste do Estado.

Texto ampliado às 14h55 para acréscimo de informações.