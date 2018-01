Fim de semana vai ser de frio em São Paulo

Apesar de uma frente fria se afastar da capital a previsão é de queda de temperaturas na sexta-feira, 21. O declínio é resultado da mudança na direção do vento, que passa a soprar do mar para o continente. Com isso, há influência de uma massa de ar frio polar e a mínima fica em torno dos 11ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A capital paulista vai ter dias frios e com céu nublado durante todo o fim de semana.

Há chance de chuva durante todo o fim de semana na cidade. No sábado, a máxima não deve passar dos 17ºC e no domingo chega aos 20ºC. Apesar da previsão ser de chuva em todos os dias, há chance de pancadas mais fortes entre o domingo e a próxima terça-feira, de acordo com o CGE.