Fim de semana vai ser de chuva e frio em São Paulo

O fim de semana vai ser de frio e chuva na capital paulista. No sábado, a máxima não passa dos 14ºC e, no domingo, dos 18ºC; nos dois dias, a mínima prevista é de 9ºC na cidade. A chuva também não vai dar trégua ao paulistanos que passar o fim de semana na cidade. É só na segunda-feira que o sol deve voltar, fraco, a aparecer na capital paulista.

Não foi só em São Paulo que a temperatura despencou. A chegada de uma frente fria ao País também levou frio à região Sul. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná há possibilidade de geadas.

Por causa da aproximação da frente fria, Minas, Rio e São Paulo devem ter chuva nesta sexta e no fim de semana. Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também têm previsão de chuva. Em algumas regiões do Norte do País a previsão é de pancadas de chuva.