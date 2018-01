Fim de semana terá tempo instável em SP

O fim de semana será de tempo instável na Capital paulista, com o sol aparecendo em alguns períodos do dia, mas, no geral, o céu permanece com muita nebulosidade e ainda ocorrem chuvas fracas e chuviscos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas oscilam entre as mínimas de 17ºC e as máximas de 25ºC.

Nesta sexta, 26, os ventos úmidos que sopram do oceano mantêm as condições de muita nebulosidade, chuviscos e sensação de frio para a época do ano na Grande São Paulo.

No decorrer do dia, o tempo não muda muito, porém podem ocorrer rápidos períodos de sol e as temperaturas máximas chegam aos 25ºC. Não há previsão de chuvas fortes com potencial para formação de alagamentos.