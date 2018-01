Fim de semana terá tempo frio e instável em São Paulo

O fim de semana será de tempo instável em São Paulo. A previsão é de chuvas fracas e rápidas na noite do sábado, 4, e na tarde do domingo. Nesta sexta-feira, 3, o dia começou com tempo fechado, visibilidade bastante reduzida por névoa em vários bairros e aeroportos da cidade.

Os ventos úmidos que sopram do mar devem provocar aumento de nebulosidade e manter a sensação de frio, principalmente no início das manhãs. A condição de tempo seco e sem previsão de chuvas retorna no início da próxima semana.

O céu continua com muitas nuvens e com condições favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva a partir da tarde desta sexta. Em função da grande cobertura de nuvens, as temperaturas não devem subir muito e a máxima não ultrapassa os 20ºC.