Fim de semana terá sol e ar seco em São Paulo

A sexta-feira, 19, começou com variação de nuvens e termômetros oscilando em torno dos 12ºC na Grande São Paulo. Por volta das 8h15, o sol já favorecia a gradativa elevação das temperaturas, espantando um pouco a sensação de frio. As máximas devem chegar aos 23ºC nesta tarde, e não há previsão de chuva.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura recomenda que o paulistano fique atento aos índices de umidade relativa do ar que podem atingir valores próximos a 30% na cidade. Estas condições dificultam a dispersão de poluentes, prejudicando a qualidade do ar.

No fim de semana, o tempo deve seguir seco e estável com predomínio de sol em toda a região metropolitana. São esperadas temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia com mínimas próximas aos 13ºC e máximas chegando aos 25ºC.