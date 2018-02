Fim de semana terá Promenade e feira na Vila Madalena

O fim de semana promete ser agitado para o paulistano que gosta de eventos de rua. De hoje a domingo a programação será variada. Na Paulista e na região central, o destaque será um desfile de bonecos gigantes; na zona oeste, a feira de arte da Vila Madalena; na sul, os atores e uma cenografia especial que levarão o público da Promenade dos Jardins para a Paris do início do século passado.

O desfile de bonecos do Grupo Giramundo ocorrerá hoje, ao meio-dia, no vão livre do Masp e, às 17 horas, no Viaduto do Chá, no centro. A ideia é chamar a atenção para o festival Sesi Bonecos do Mundo, que acontece amanhã e depois, às 16h30, no Parque do Ibirapuera.

No domingo, a partir das 9h, algumas ruas da Vila Madalena - Fradique Coutinho, Wisard, Felipe de Alcaçova, Mourato Coelho e Fidalga - receberão 600 expositores, além de bancas de pintura, escultura, artesanato e gastronomia. Trata-se da 34.ª Feira de Arte do bairro, cujo tema neste ano será "Abaixo a caretice, liberdade às marchas".

Nos Jardins, das 17h às 20h do domingo, as Ruas Oscar Freire, Haddock Lobo, Bela Cintra e Sarandi receberão a 5.ª edição da Promenade Chandon. As 32 grifes e os 32 restaurantes terão sorteios e eventos especiais para o dia. Mas a parte da festa aberta ao público é a céu aberto. Entre as Rua Haddock Lobo e Bela Cintra, a Oscar Freire ficará fechada ao trânsito de veículos e a cenógrafa Daniela Thomas promete transformar o quarteirão no Grand Palais, de Paris, construção arquitetônica do início do século passado que virou patrimônio histórico. Na frente da loja 284, monitores divertirão a garotada com brincadeiras como cabra-cega. Serão distribuídos aos convidados 2 mil cravos de plástico reciclado e balões coloridos. Haverá ainda caricaturistas, fotógrafos lambe-lambe e atores circulando com roupas de época. Com uma curiosidade: entre eles circularão sósias dos atores Johnny Depp e Angelina Jolie.