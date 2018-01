Fim de semana terá chuvas e ventos fortes em todo o Estado de SP

O primeiro fim de semana de dezembro terá chuvas fortes, com muito vento, que poderão causar transtornos como enchentes e alagamentos na Grande São Paulo e no interior paulista, além de ressacas no litoral, de acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo.

De acordo com a meteorologista, um sistema de baixa pressão atmosférica proveniente do Paraguai passará pelo Paraná e por São Paulo no fim de semana. Depois de espalhar nuvens carregadas por todo o Estado, no decorrer de domingo, o sistema seguirá para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Apesar da temperatura amena durante todo o fim de semana, são esperados ventos fortes, com rajadas que podem superar os 80 quilômetros por hora, além de chuvas fortes em todo o território paulista.

No sábado pela manhã, o tempo ficará abafado e o sol aparecerá na Grande São Paulo, no litoral e no interior. Mas, à tarde e à noite, nuvens carregadas provocarão muitas pancadas de chuva, com risco de temporais. "Depois que a chuva começar, não tem hora para parar", afirmou Josélia.

No noroeste e centro-oeste do Estado, deverá chover desde a manhã de sábado. No norte paulista, o sol aparecerá, mas poderá haver algumas pancadas de chuva pela manhã. O ar ficará abafado, intensificando áreas de instabilidade e ocasionando risco de temporais à tarde e à noite.

No domingo, as áreas de instabilidade ficam mais intensas sobre São Paulo e o dia deverá ser chuvoso, com temperatura amena, na maior parte do Estado. No decorrer da tarde e à noite, a tendência é que a chuva enfraqueça, embora o céu permaneça nublado.

Além da chuva, o sul e o leste do Estado - incluindo o litoral e a Grande São Paulo - terão fortes rajadas de vento no domingo.

Ressacas. Entre o domingo e a segunda-feira, 5, o mar ficará muito agitado no litoral da Região Sudeste, graças à passagem do sistema de baixa pressão atmosférica pelas praias paulistas e fluminenses. A partir de terça-feira, 6, a baixa pressão se moverá para alto-mar e a agitação do oceano se enfraquecerá gradualmente.

De acordo com a meteorologista, a agitação do mar - que não é comum nesta época do ano - deverá se intensificar rapidamente no domingo, provocando ondas de até 2,5 metros pela manhã no litoral sul de São Paulo e na Baixada Santista. No litoral norte do Estado, as ondas poderão chegar a um metro pela manhã, mas o mar ficará muito agitado à tarde e à noite, com ondas de até três metros. Segundo ela, há risco de ressaca em todo o litoral.