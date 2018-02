Fim de semana tem 2 ônibus incendiados no interior de SP

SOROCABA - Dois ônibus do transporte coletivo municipal foram incendiados por criminosos durante o final de semana, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. Por volta das 23 horas de domingo, 26, três homens armados e encapuzados renderam o motorista no ponto final da linha, mandaram que descesse e atearam fogo usando combustível. O veículo, que ficou totalmente destruído, não levava passageiro. O ponto de embarque e as instalações de um shopping foram danificados pelas chamas.

De acordo com a Polícia Civil, os autores do ataque tentaram queimar outro ônibus na mesma região, mas o motorista não atendeu a ordem de parada. No final da noite de sexta-feira, outro ônibus havia sido incendiado no Parque São Bento. Havia informações sobre toque de recolher em bairros da zona norte sob as ordens do Primeiro Comando da Capital (PCC). O coordenador operacional do 7º Batalhão da Polícia Militar, capitão Vanclei Franqui, informou que o policiamento foi reforçado. Ele disse que os episódios são isolados e pediu à população para não alterar a rotina.

Casa incendiada. Em Tatuí, a 140 km de São Paulo, três pessoas da mesma família morreram carbonizadas no incêndio da casa em que moravam, na madrugada de domingo, 25. A Polícia Civil acredita que o fogo foi ateado de forma criminosa. Os corpos dos moradores - pai, mãe e filha - estavam carbonizados em dois cômodos da casa, no bairro Enxovia do Meio, zona rural do município. O veículo usado pela filha, uma professora de 19 anos, foi levado pelos supostos autores do crime.