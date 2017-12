Fim de semana será frio e nublado em SP

SÃO PAULO - O fim de semana em São Paulo terá tempo nublado e possibilidade de chuvas em Sâo Paulo. A situação só deve mudar na segunda-feira, com a frente fria e a baixa pressão se afastando para o oceano, ainda que com convergência de ventos, segundo relatório do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

No sábado, o tempo permanecerá nublado e haverá aumento de ventos úmidos no interior do Estado. Nas regiões norte e oeste, pode haver acumulado de chuva que pode superar 80 milímetros em algumas áreas. Na região leste, incluindo capital, a instabilidade deve diminuir, com períodos de sol, com chuvas focalizadas em algumas áreas e em menor intensidade. A previsão é de temperatura mínima de 15º C e máxima, de 23º C na capital.

No domingo a previsão é de que a frente fria reforça a instabilidade em todo o Estado, induzindo a formação de baixa pressão no litoral sul. O paulista pode esperar pancadas de chuva e trovoadas moderadas ou de forte intensidade durante todo o dia. O Inmet prevê mínima de 16º C e máxima de 21º C na cidade de São Paulo.

Sexta. A capital paulista começou a noite de sexta com temperaturas em declínio, mas sem chuvas significativas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Segundo metereologistas do órgão, as próximas horas terão possibilidade de chuva fraca e leve na cidade, com temperatura de 16,5º C em média, com 15º C na madrugada.