Fim de semana será de tempo encoberto em São Paulo

Depois de uma semana chuvosa, que provocou caos em São Paulo, a previsão é de um fim de semana com dias nublados, com pequenas aberturas de sol e máxima de 29ºC no sábado. Mais uma frente fria chega a São Paulo no domingo e a temperatura máxima cai para 25ºC, segundo previsão da Climatempo. No domingo, o sol ainda aparece, mas aumenta o risco de temporal à noite. As mínimas giram em torno dos 17ºC no fim de semana.

Na segunda-feira, há previsão de mais chuva no Estado. No entanto, não deve haver temporais como os que provocaram estragos na capital e no interior de São Paulo.

Chuva no País

Das 27 capitais brasileiras, 19 já tiveram este ano um dia com chuva maior ou igual à que ocorreu em São Paulo na terça-feira.O volume de chuva que caiu sobre a cidade seria excessivo até no verão, quando os temporais são mais comuns, segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

No Sudeste, o sol reaparece e a chuva diminui. Já no leste do Nordeste, céu nublado e muita chuva a partir desta sexta. Tempo seco no Ceará, no Piauí, no Maranhão e no oeste da Bahia. Muito sol e calor no Norte, sem chuva, no Amapá, no Pará, em Roraima e no centro-norte do Amazonas e Tocantins.

No Sul, o tempo segue chuvoso e frio na serra e no planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e em Porto Alegre. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva no restante do Sul e do Norte, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul.