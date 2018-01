Fim de semana será de sol e temperaturas agradáveis em SP

A frente fria sobre o oceano na altura do litoral de São Paulo aumenta a variação de nuvens e deixando as temperaturas agradáveis na capital paulista nesta sexta-feira, 7.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), apesar da nebulosidade e dos ventos que sopram do mar em direção ao continente pode ocorrer apenas garoa isolada, principalmente no leste paulista.

As temperaturas ficam agradáveis com a presença do sol no período da tarde e a máxima deve ficar em torno dos 25ºC. No fim de semana, o tempo volta a abrir, com predomínio de sol, temperaturas agradáveis e sem previsão de chuvas para o paulistano.