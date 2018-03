Fim de semana será de sol e menos frio

Depois de registrar a menor temperatura do ano na madrugada de anteontem, quando os termômetros marcaram 8,7°C, o tempo volta a esquentar em São Paulo. Segundo a Climatempo, a previsão é de temperatura mínima de 9ºC e máxima de 24ºC hoje. Com nebulosidade menor, o sol deve aparecer e, assim, colaborar para que a temperatura fique amena.

Ontem, a temperatura já teve elevação. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima da sexta foi de 20°C e a mínima, de 10°C. Segundo o meteorologista da Climatempo André Madeira, a massa de ar polar que causou a queda da temperatura está enfraquecida.

A umidade também diminuiu, o que vai permitir que o sol apareça no fim de semana. Nas madrugadas, porém, o frio continua e, no início das manhãs pode haver nevoeiros. Segundo Madeira, a umidade fica maior antes do nascer do sol e, aliada às baixas temperaturas, pode prejudicar a visibilidade neste período. Amanhã, a temperatura aumenta ainda mais e os termômetros devem ficar entre 12ºC e 27ºC na capital.

Interior. Em todo o Estado, as condições serão parecidas com as da capital. "Dias com sol, um pouco de vento, e a queda da temperatura no fim da tarde, típico de início de primavera", afirma Madeira.