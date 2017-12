Fim de semana será de sol e calor, mas com pancadas de chuva

O fim de semana será de sol e calor na capital paulista, mas a elevação das temperaturas traz pancadas de chuva durante a tarde do sábado e do domingo. No sábado, a máxima deve chegar aos 30ºC e no domingo aos 28ºC.

Apesar da elevação nas temperaturas, a previsão ainda é de madrugadas mais frias, com mínima prevista de 16ºC no sábado e de 17ºC no domingo.

Nesta sexta, o dia começou com formação de neblina e termômetros girando em torno dos 15ºC na capital. Durante o dia, as temperaturas sobem, já que o sol volta a aparecer. À tarde, a máxima deve chegar aos 30ºC.