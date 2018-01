Fim de semana será de sol e calor com chuva à tarde

A previsão para o fim de semana é de sol e calor. No sábado, as temperaturas superam facilmente os 30ºC. Entretanto, no fim da tarde, em função do forte aquecimento são esperadas pancadas isoladas de chuva que podem ter intensidade mais forte em alguns pontos da região metropolitana e capital.

Veja também:

Confira a previsão em sua cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, uma frente fria avança em direção ao Estado paulista mudando o tempo em São Paulo no período da tarde. Os maiores volumes de chuva são esperados entre o domingo e principalmente na segunda-feira, que deve amanhecer chuvosa e com temperaturas mais baixas.