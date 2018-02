Fim de semana será de chuva na capital paulista

São Paulo, 15 - Os paulistanos enfrentarão chuva pelo menos até domingo, 16. Neste sábado, 15, a maior parte da cidade já amanheceu chuvosa. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por volta das 10h havia registro de precipitação moderada principalmente nos bairros Anhanguera, Pirituba, Freguesia do Ó e Tremembé, todos na zona norte.

Nos bairros da Lapa, Pinheiros, Sé, Consolação, Mooca, Tatuapé e Penha havia chuva fraca. A previsão é de que a precipitação persista sobre a capital paulista até o inicio da tarde. No domingo, as chuvas de maior intensidade se concentram entre a madrugada e a manhã. As temperaturas variam entre mínima de 18,0ºC, e a máxima não ultrapassa 21,0ºC.

Segundo o CGE, a previsão aponta para uma trégua nas chuvas a partir do início da próxima semana, quando o tempo volta a abrir.

Neste sábado, a CET registrava um ponto de alagamento em ambos os sentidos da Rua São Teodoro, no Itaquera, na zona leste de São Paulo. A cidade tinha, ao todo, 15 semáforos com problema pela manhã.