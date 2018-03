Fim de semana será de céu nublado e garoas isoladas em São Paulo

O sábado, 5, começou com céu nublado e temperaturas amenas, com garoa e chuvas fracas em locais isolados das zonas Sul e Norte da Capital paulista e nas cidades de Cotia e Santa Isabel, na Grande São Paulo.

As chuvas fracas devem predominar em pontos isolados durante todo o dia, mas o sol aparece entre as nuvens e as temperaturas atingem os 23ºC durante a tarde.

Nos próximos dias de carnaval, as condições meteorológicas não mudam muito, com o sol aparecendo entre as nuvens ao longo do dia e no início da noite podem ocorrem garoas e chuvas fracas isoladas.

As máximas atingem os 25ºC, no domingo, e 26ºC, na segunda-feira. Já as madrugadas devem ser frias e os termômetros devem registrar mínimas em torno dos 17ºC.

(Fonte: CGE)