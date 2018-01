Feriado prolongado em SP tem previsão de tempo nublado e chuva

SÃO PAULO - Os moradores de São Paulo deverão enfrentar tempo nublado e chuva na cidade durante o fim de semana prolongado que tem início neste sábado, 10. Institutos de meteorologia apontam a chegada de uma frente fria vinda do sul do País que deverá provocar forte impacto no tempo local.

Já a partir desta sexta-feira, 9, as alterações começarão a ser sentidas, com formação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas a partir do início da noite.

Para a sexta, a previsão é de temperatura máxima de 30º C e mínima de 19º C. Os porcentuais de umidade do ar variam entre 40% e 80%. No dia seguinte, a expectativa é de que o céu amanheça encoberto com temperatura de 18º C. Durante o dia, a umidade aumenta, podendo atingir a casa dos 90%, acompanhada pelo calor, que poderá chegar aos 30º C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, há probabilidade de chuva moderada a forte a partir do sábado, com algumas rajadas de vento e potencial para a formação de alagamentos.

A previsão é similar para outras áreas do interior do Estado. No domingo, 11, o tempo estará nublado e ocorrerão pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No oeste e sudoeste de São Paulo, pode chover forte, segundo informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).