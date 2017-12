Fim de semana deve seguir com tempo nublado

Segundo a Climatempo, o vento frio e o tempo nublado devem continuar no fim de semana na maior parte do Estado.

Em Tupãssi, no Paraná, ventos de até 107 km/h derrubaram três torres do sistema de Furnas, que leva energia de Itaipu para o Sul e Sudeste do País. Um sistema auxiliar foi acionado e evitou interrupções no fornecimento.

Em Marilena, no noroeste do Estado, o vento virou um barco com três pessoas no Rio Paraná. Duas conseguiram chegar à margem, mas o delegado aposentado Luiz Carlos Azevedo estava desaparecido até a noite de ontem. Os ventos destelharam 110 casas e derrubaram dezenas de árvores em vários municípios.