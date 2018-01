Fim de semana de pós-carnaval terá tempo instável em SP

SÃO PAULO - Apesar da chuva, os foliões poderão acompanhar os 80 blocos de carnaval que ainda desfilam pelas ruas de São Paulo neste fim de semana. Haverá concentrações na região central e em bairros como Vila Mariana, na zona sul, Vila Madalena e Pompeia, na zona oeste, Penha, na zona leste, entre outros.

O sábado, 4, começa com sol entre nuvens. A Climatempo informa que há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, em pontos isolados. Mas o ar fica bastante abafado, e a sensação é de calor. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima, de 31ºC.

A possibilidade de temporais mais prolongados será ainda maior no domingo, 5, que terá previsão variando de 22ºC a 29ºC.

O aumento do fluxo de ar úmido e quente sobre o Estado paulista e a presença de ventos no sentido horário resultaram no aumento da quantidade de nuvens carregadas sobre São Paulo desde a última quinta-feira, 2.

Blocos. Confira abaixo alguns dos desfiles de rua deste fim de semana.

Sábado

Quem Viveu Bebeu

O desfile do bloco irá ocorrer, às 11h, na Rua Quatá, 1.001, na Vila Olímpia, na zona sul da cidade.

Ressaca do Belo Gole

Às 12h, o bloco sairá pela Rua Aliança Liberal, 1.000, na Lapa, na zona oeste.

Descubra

A concentração do bloco também está marcada, às 12h, no Largo Senador Raul Cardoso, na Vila Mariana, na zona sul.

Rindo à Toa

O bloco comandado pelo grupo de forró Falamansa tem concentração marcada, às 14h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na zona oeste.

Domingo

Levanta Quem Cai

O bloco irá se reunir, às 10h, na Praça Serra dos Tapés, na Penha, na zona leste.

Vou de Táxi

A partir das 11h, é a vez do bloco desfilar pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na zona oeste.

Essa Barra que é Gostar de Você

O bloco estará, às 13h, na Rua Frei Caneca, Bela Vista, região central da cidade.

Beleza Rara

O bloco comandado pela Banda Eva tem concentração marcada, às 13h, na Rua Fiandeiras, no Itaim Bibi, zona sul da capital.

Serviços. A Prefeitura de São Paulo promete ampliar o serviço de limpeza neste fim de semana. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar o trânsito da cidade. Já a SPTrans informa que 43 linhas de ônibus terão os itinerários alterados, neste domingo, das 13h às 21h, por causa dos desfiles de blocos de rua.