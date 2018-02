Fim de semana de manutenção na rede de trens da CPTM

SÃO PAULO - Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passarão por obras de manutenção neste fim de semana e terão seus horários de funcionamento alterados. As obras incluem manutenção, substituição de equipamentos de via e instalação de sistemas de energia.

Neste sábado, 16, na Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi), os trens circularão com intervalos maiores das 14h às 22 horas. A partir das 20h até o fim da operação comercial de domingo, 17, a Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) também ampliará os intervalos. Assim como a Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), a partir das 18h e até o fim da operação de domingo.

Também no domingo, até as 20h, a Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato) terá intervalo ampliado. O mesmo ocorrerá na Linha 11-Coral Expresso Leste (Luz-Guaianases), a partir das 18 horas, e na Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes), durante todo o dia. Já a Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra) terá intervalos médios e na Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi) não haverá circulação de trens entre as Estações General Miguel Costa e Itapevi. A CPTM vai colocar 35 ônibus no trecho.