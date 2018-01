Fim de semana de Bienal, Promenade e shows

Os 56 anos do Parque do Ibirapuera serão comemorados neste fim de semana com show da banda Funk Como Le Gusta, hoje, às 17h30, e um baile da terceira idade logo depois, às 21h30.

Amanhã, a organização do parque promove uma caminhada com duração de três horas, das 10h30 às 13h30. Quem preferir ficar sentado pode se juntar ao piquenique na Praça da Paz, das 9 às 17 horas. O show será do grupo de choro da Orquestra Brasileira do Auditório, que fará intervenções musicais pelo parque durante a tarde. Às 20 horas, sessão gratuita no Planetário.

Trem das Onze. Hoje, às 16 horas, Lenine, Dominguinhos, Maria Rita e Demônios da Garoa, entre outros, fazem show gratuito em homenagem ao centenário de Adoniran Barbosa no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga.

Promenade. Amanhã, nos Jardins, a Rua Oscar Freire se transforma em uma filial dos palácios franceses com a festa Promenade Chandon. O Balé Stagium se apresenta enquanto as lojas, com vitrines decoradíssimas, lançam a coleção verão.

Livro. No último fim de semana da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece no Anhembi, melhor se preparar para grandes filas nos estandes das editoras e no estacionamento. Para quem vai de metrô, a organização oferece, gratuitamente, 30 ônibus para fazer o trajeto Estação Tietê do Metrô - Pavilhão do Anhembi.