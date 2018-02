Fim da petição de papel no TJ causa polêmica A volta do recesso judiciário, que havia começado no dia 20 de dezembro, aconteceu ontem com polêmica. Em evento na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo (OAB-SP), Marcos da Costa, criticou a obrigatoriedade de que as petições sejam feitas só via internet. O receio é restringir o acesso à Justiça aos advogados excluídos digitalmente.