Filhote de lontra com 10 dias de idade é encontrado em Cotia, na Grande SP

SÃO PAULO - Um filhote de lontra, com aproximadamente 10 dias de vida, foi resgatado pela Polícia Ambiental em Cotia, na Grande São Paulo, no último domingo, 28. Considerado órfão, até esta sexta-feira, 2, ele ainda não havia aberto os olhos.

O filhote está sendo cuidado pelos biólogos do Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), dentro do Parque Ecológico do Tietê.

A alimentação, com formulação especial a base de leite, está sendo oferecida com auxílio de mamadeira, a cada 2 horas, inclusive durante a noite. Geralmente, o desmame dos filhotes da espécie acontece por volta dos dois meses de vida. A lontra é um mamífero aquático do grupo dos carnívoros, alimenta-se principalmente de peixes e crustáceos de água doce, e faz ninho em tocas de barranco ou árvores ocas na terra. No Brasil, são encontradas em quase todo território nacional, mas a espécie encontra-se nas listas de fauna ameaçada de extinção.