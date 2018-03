Filho manda matar pais e também é assassinado

Nilson Gomes Lelis, de 43 anos, teria contratado três assassinos para matar seus pais e ficar com a casa onde moravam, que seria vendida por R$ 15 mil. Mas ele também foi morto, dia 15, junto com seu pai, Antônio Alves de Andrade, de 80 anos, e sua mãe, Maria das Dores Gomes de Andrade, de 73, em Paulista (PE). Segundo a polícia, os criminosos resolveram matar também Nilson para ficar com o dinheiro. Os corpos foram encontrados ontem e os três suspeitos, presos.