Filho de fundador da Talent morre atropelado por moto em São Paulo

SÃO PAULO - O publicitário Rubens Cesar Ribeiro, de 50 anos, morreu após ser atropelado por uma moto na noite de quarta-feira, 17, por volta das 22h30, na avenida Nove de Julho, zona oeste de São Paulo. Rubens César era filho de Julio César Ribeiro, fundador da agência de publicidade Talent, uma das maiores do Brasil.

Segundo informações da Polícia, Rubens Cesar Ribeiro atravessa a via na companhia de um amigo quando foi atingido pela moto. O publicitário ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista também foi socorrido. Ele não apresentava sinais de embriaguez.

Os policias notaram que no momento do acidente, Rubens havia atravessado fora da faixa de pedestres em um local de baixa luminosidade. A perícia ainda não foi concluída.

Rubens César Ribeiro foi vice-presidente do grupo Talent. Segundo informações da assessoria de imprensa da agência, o publicitário trabalhou no grupo por dez anos. Julio César Ribeiro, seu pai é, atualmente, presidente do grupo.