Filho de Fernandinho Beira-Mar é preso com 4 quilos de cocaína na Paraíba Operação conjunta das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar da Paraíba resultou na prisão de Luan Medeiros da Costa, de 22 anos, filho do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Luan foi preso por volta das 23h30 de domingo, no centro de Campina Grande, após embarcar o traficante Otávio Luiz de Andrade Novais, de 26 anos, com quatro quilos de cocaína em um ônibus da empresa Guanabara, com destino a João Pessoa.