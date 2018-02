Filho de deputado é baleado em assalto Alex Rodrigues Figueiredo Engler Pinto, de 28 anos, filho do deputado estadual Roberto Engler (PSDB), foi baleado no peito na madrugada de ontem depois de supostamente reagir a um assalto em Franca, no interior. Segundo a polícia, a vítima estava na porta de uma boate com um amigo quando o criminoso anunciou o assalto. O alvo era o carro de Alex, um Astra. O bandido fugiu com o veículo após balear a vítima, que está internada em estado grave. Foi o segundo filho do deputado baleado em assalto na cidade.