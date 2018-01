Filho de atleta chilena permanece na UTI, informa hospital

O estado de saúde do filho da atleta chilena Elizabeth Poblete, nascido há sete dias, é estável. Ele permanece internado na UTI Pediátrica do Hospital São Luiz, unidade Morumbi, desde que nasceu durante um treinamento no Clube Pinheiros.

Veja também:

De acordo com a assessoria do hospital, o bebê continua respirando com ajuda de aparelhos e recebendo complementação nutricional por via endovenosa e antibióticos. Ainda não há previsão de alta.

Elizabeth, que é levantadora de pesos, integra o programa de intercâmbio de preparação física para os Jogos Sul-Americanos de Medellín-Colombia/2010.