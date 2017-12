Filho da atriz Cissa Guimarães é morto durante racha

Um carro em alta velocidade, em um túnel interditado, matou o estudante Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz da TV Globo Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas. Ele foi atropelado quando andava de skate com dois amigos no Túnel Zuzu Angel, que liga São Conrado à Gávea, na zona sul do Rio. Policiais e testemunhas dizem que se tratava de um racha. Os motoristas negam.

Dois carros furaram o bloqueio aos veículos para disputar o racha e um deles atingiu o rapaz. O local estava interditado pela prefeitura para reparos. À noite, os motoristas dos dois carros, um Siena preto e um Honda Civic, se apresentaram à polícia. Um deles confessou o atropelamento. Eles negaram, porém, que estivessem participando de um "pega".

Rafael foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, por volta da 1h50. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu entrada em estado crítico no Hospital Miguel Couto, com politraumatismo na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas. Foi operado, mas morreu por volta das 8 horas. Muito abalada, a atriz deixou o hospital sem dar declarações. No microblog (Twitter) da artista na internet, foi postada a inscrição "em luto" e a imagem dela abraçada ao filho.

O motorista do Siena preto, Rafael de Souza Bussamra, de 25 anos, chegou à delegacia com um advogado e confessou ter atropelado o jovem. Ele disse que seguia para casa, na Barra da Tijuca, acompanhado de amigos que estavam no Honda Civic, quando decidiram fazer o retorno numa passagem de emergência do túnel.

Eles negaram o racha e disseram não terem percebido que o túnel estava fechado. Segundo o depoimento dos motoristas, apesar de não terem prestado socorro no local, ligaram para a emergência. Conforme a polícia, Bussamra deverá ser indiciado por homicídio culposo, mas responderá ao processo em liberdade.

De acordo com a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET-Rio), o fechamento do túnel é feito semanalmente, em dias alternados, em cada um dos sentidos, para serviços de manutenção, da 1 hora às 5 horas. As câmeras dentro do túnel estariam desligadas.

A companhia disponibilizou para a polícia as imagens das câmeras de monitoramento do trânsito instaladas na Praça Sibélius e dos radares de velocidade. A CET-Rio acrescentou que "não há registro de acidentes semelhantes ocorridos nos túneis da cidade nos últimos anos". Skatistas ouvidos pelo Estado, porém, contaram que é comum a prática do esporte em túneis interditados na zona sul. Eles aproveitam a ausência do tráfego de veículos e andam em skates, do tipo longboard, para praticar a modalidade conhecida como downhill nas ladeiras de acesso.

Diversos artistas expressaram o luto em blogs e microblogs, Irmã de Rafael por parte de pai, a cantora Mariana Belém, filha de Raul Mascarenhas, registrou uma "dor tamanha, que não tem fim. Porque ele, meu Deus? Porque o meu anjo?".

Solidariedade. A cantora Gal Costa também demonstrou solidariedade pelo microblog. Pela manhã, a artista escreveu: "Estou tão estarrecida e triste com essa notícia da morte do filho caçula da Cissa Guimarães que sinto vontade de chorar." O corpo de Rafael será cremado hoje no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona portuária do Rio). / COLABOROU TALITA FIGUEIREDO

REAÇÕES

Gloria Perez

Novelista

"Tudo o que eu queria era botar a Cissa no colo. Força, amiga! Te abraço em silêncio..."

Rafael Cortez

Humorista

"Que tragédia essa história do filho da Cissa Guimarães. Ela é muito legal. Inadmissível que ela viva isso. A ela e sua família, meu carinho."

Mel Lisboa

Atriz

"Também estou em luto com a Cissa!! Que Deus a conforte!"

Ana Maria Braga

Apresentadora

"Meu carinho e orações para minha amiga Cissa Guimarães que acaba de perder o filho Rafael."