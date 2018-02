'Filho adotivo' de Beira-Mar escapa pela 2ª vez O principal alvo da Polícia Federal na ocupação do Complexo do Alemão escapou. Foi a segunda vez que o traficante Marcelo Leandro da Silva, o Marcelinho Niterói, considerado "filho adotivo" do traficante Fernandinho Beira-Mar, consegue fugir de uma operação policial.