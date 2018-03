Filha percebe assalto pelo telefone e avisa PM Um ladrão de 29 anos foi morto e dois acabaram detidos durante assalto a uma casa no Bosque da Saúde, na zona sul de São Paulo, na noite de anteontem. No momento da invasão, o dono da casa falava ao telefone com a filha, que percebeu a situação e chamou a polícia. Durante a troca de tiros, um dos assaltantes foi baleado no peito e morreu. Os outros dois conseguiram pular o muro, mas foram pegos na rua de trás. Eles foram encaminhados ao 16º Distrito Policial, na Vila Clementino.