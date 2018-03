Filha do vice-governador é vítima de assalto no Morumbi

Atualizado às 14h52

SÃO PAULO - A filha do vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, foi vítima de uma tentativa de assalto no Morumbi, zona sul da capital, na manhã desta sexta-feira, 19. Maria Cecília Domingos Sayoun, de 33 anos, que levava o filho de 2 anos à escola, foi abordada às 7h40 por dois homens na Rua Flávio Américo Maurano, perto da favela de Paraisópolis.

Ao perceber a aproximação dos criminosos, a vítima acelerou o carro, que é blindado. Os bandidos, então, atiraram no veículo, acertando a lataria e o vidro lateral do lado da motorista. A ocorrência foi registrada no 89º DP (Portal do Morumbi), onde a filha do vice-governador prestou depoimento. O carro que utilizava no momento do crime já passou por perícia.