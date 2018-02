Filha de assessor acusado pedia 'pena de morte' para ré

Luciana disse que seu pai ficou doente após a morte de Ubiratan. "Muito da doença dele eu acredito que veio de tanto desgosto e depressão que ele teve com a morte do coronel Ubiratan."

Ex-assessora de Guimarães, Karina Florido Rodrigues afirmou estar abismada com as declarações da ré. "De todas as besteiras que ela falou nesse julgamento, a maior foi essa", disse. Segundo Karina, Gérson era um dos melhores amigos de Ubiratan. "Eram quase irmãos", disse.

Karina disse estar decepcionada com a ré. "Eu achava que ela estaria abalada. É uma pessoa fria." / JULIANA DEODORO