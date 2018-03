Figurinista é atacada no estacionamento do SBT

Sequestrada às 14h30 de ontem no estacionamento do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em Osasco, Grande São Paulo, a figurinista Ceci Uge Tonelli, de 25 anos, passou 20 minutos de terror em poder de um assaltante armado de faca. Ela foi levada para um matagal, onde foi golpeada três vezes no pescoço. A vítima fingiu-se de morta até o agressor fugir e pediu ajuda. Até as 23 horas, ela estava internada no Hospital Antonio Giglio. Ceci havia pedido demissão e foi à emissora buscar documentos.