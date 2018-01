Fifa quer Copa sem TVF

Se nem assim deixarem a mãe do juiz em paz, restará ainda a possibilidade de proibir a presença da televisão nos estádios a partir das semifinais da Copa. No rádio, ninguém vê se a bola entrou mesmo ou se tinha alguém voltando da figura A para a figura B na cara do bandeirinha.

Calma! A Fifa não tomará nenhuma medida extrema enquanto não avaliar as vantagens que, em contrapartida, a superexposição dos equívocos de arbitragem traz para a Copa do Mundo. Por exemplo: ninguém reclama mais da Jabulani desde que os juízes viraram a

bola da vez na África do Sul. Só se fala deles!

Como não há falha pior que um gol mal anulado - ou validado em impedimento -, releva-se tudo mais que não parece muito certo em campo, aí incluídos os erros de passe, de pontaria, de marcação, de domínio de bola...

Pé-frio amigo

Depois de secar os EUA e a Inglaterra no fim de semana, Mick Jagger foi ontem ao estádio torcer pelo Brasil e, por isso mesmo, deve à seleção a quebra da

expectativa de tornar-se o maior pé-frio desta Copa.

Capaz de pagar na próxima mesada do filho com Luciana Gimenez.

Cinta-liga, pá!

Ao saber que Júlio César está jogando de cinta, Cristiano Ronaldo encomendou uma personalizada para estrear hoje na Copa. A dele tem debrum laranja e rendinha lilás na borda para combinar com as chuteiras.

Pior que palavrão

Em defesa das boas maneiras de Dunga em campo, deve-se dizer que quem come meleca à beira do gramado é o técnico da Alemanha, Joachim Löw. Essas coisas a imprensa não vê - ô, raça!

Se liga, Zé!

Numa hora em que todo mundo se pergunta quem será o campeão, José Serra está mais preocupado com o vice.

É por aí!

Satisfeito com o desempenho do Brasil contra o Chile, Dunga deve manter contra a Holanda o jaquetão de Alexandre Herchcovitch sem aquela camisa de gola rolê que quase destruiu a reputação do estilista na partida contra a Coreia do Norte.

Fashion Copa

Entre os bodes expiatórios da eliminação da seleção da Inglaterra, sobrou até para o figurino Armani de David Beckham. Só se fala disso na London Fashion Week!

Off-Copa

Tem pichação nova nos muros de Soweto: "Lugar de hooligan é em reunião do G-20!"