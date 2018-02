Fifa aceita garantias do Itaquerão e SP deve sediar abertura da Copa

Uma comitiva do Corinthians foi na última segunda-feira ao Rio de Janeiro, na sede do Comitê Organizador Local (COL)/Fifa, para entregar as garantias financeiras da construção do estádio do clube em Itaquera, zona leste de São Paulo.

O documento foi entregue garantindo a engenharia financeira do valor total do estádio e com responsabilidade exclusiva da Odebrecht, que ainda vai firmar um compromisso com as instituições bancárias que serão parceiras no negócio.

A previsão é que o estádio do Corinthians fique pronto em dezembro de 2013. Atualmente, estão sendo feitos serviços de terraplenagem no terreno em Itaquera, com mais de 40 máquinas trabalhando todos os dias. Até agora tudo está dentro do cronograma e em cerca de um ano já será possível ver o "esqueleto" do estádio corintiano.

Com informações de Luiz Antônio Prósperi e Paulo Favero - Agência Estado