Fiel de saia-justa

Ainda que não lhe doesse o danado do púbis e seu corpo não reclamasse por merecidas "férias eternas", vamos combinar que com aquele barrigão, não dá! É constrangedor para a imprensa tocar com frequência no assunto, cuja bola é quase sempre levantada pela fantasia de que ele vai voltar a jogar no domingo que vem. Não vai, mas todos no clube fingem acreditar na possibilidade!

A torcida também disfarça bem! A falsa expectativa com o retorno do Fenômeno já virou rotina na vida de todo corintiano a ele grato pelos bons serviços prestados no ano passado. Não custa nada para quem anda feliz da vida com o time em campo.

Mas aposto como, a essa altura do campeonato, nem o Washington Olivetto - que já fez coisas piores em publicidade - toparia assinar a campanha "joga mais Ronaldo"! Vai que ele se empolgue e resolva agradar a Fiel já no próximo domingo. Ninguém deseja isso para um ídolo!

Imperdível

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aécio Neves cancelou em cima da hora todos os compromissos anteriormente agendados para a noite de ontem. Na correria da campanha, quase esquece da transmissão ao vivo, direto de Las Vegas, do concurso Miss Universo. Não vai ser por esse capricho dele que o Serra vai perder as eleições, né?

Ah, bom!

Uma boa notícia, enfim, para a torcida do Palmeiras: Felipão jura que desistiu da ideia maluca de trazer Rivaldo de volta ao Parque Antártica.

Graças a Deus!

De um carioca que parou ontem diante da vitrine de uma loja de eletrodomésticos para assistir às imagens ao vivo na TV do sequestro de um ônibus nas Filipinas: "Ainda bem que a Olimpíada de 2016 não será em Manila, né?!"

Boato infame

Uma coisa não entra na cabeça de Michel Temer: de onde tiraram essa história estapafúrdia de que o PMDB - logo ele! - já estaria negociando a partilha de cargos no governo Dilma? "Eu, hein!"

Mal comparando

Pelos cálculos da imprensa americana, Barack Obama está gozando seu nono período de férias desde que chegou à Casa Branca. O Lula, pelo menos, só viaja a serviço! Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!

Fazendo fila

Depois de alguns maus resultados no Pan Pacífico de natação, César Cielo que abra o olho! Rubinho Barrichello está na cola dele! Gustavo Kuerten também começou assim!

The Fim do Mundo News

A primeira usina nuclear iraniana completa hoje três dias de operação às margens do Golfo Pérsico e, pelo menos até agora, tudo bem!