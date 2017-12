Fiéis farão vigília em São Paulo pelo primeiro ano do pontificado de Francisco

Fiéis da Igreja Católica em São Paulo realizarão na noite desta quarta-feira, 12, uma vigília para lembrar o primeiro ano do pontificado do papa Francisco, celebrado na quinta-feira, 13.

O grupo se reunirá nas escadarias da Catedral da Sé, no centro da capital paulista, para rezar pelo papa. "Queremos mostrar que estamos junto com o papa para as mudanças que ele fará na igreja. Vamos pedir em oração que ele tenha saúde, força e sabedoria para promover a reforma que a igreja precisa", explica Edson Silva, presidente do Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo (Clasp), entidade organizadora do evento.

Segundo os organizadores, a vigília está prevista para começar às 19h e deverá terminar às 20h30. A Arquidiocese de São Paulo disse que não está prevista a participação de nenhum religioso da Cúria.