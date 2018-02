Fiéis comemoram Dia de Santo Antônio no centro de SP

SÃO PAULO - Cerca de 3,5 toneladas de bolo devem ser distribuídas durante o Dia de Santo Antônio, comemorado nesta quarta-feira, 13. De acordo com a Paróquia Santo Antônio do Pari, dez missas irão marcar o dia na região do Canindé, centro de São Paulo, onde fica a igreja. Neste ano, o tema da festa, que chega à 98ª edição, é "Construindo um mundo mais fraterno".

O pároco Frei Gilmar José da Silva afirma que 140 tábuas de 25 quilos de bolos foram preparadas para o evento. "Nesta época, desocupamos o refeitório dos frades para colocar as tábuas dos bolos", diz ele. "O convento vive em função desta festa."

Os preparativos para a festa começaram cedo: desde às 6h desta quarta-feira a igreja já recebia os primeiros fiéis que começavam a se reunir para a primeira missa do Dia de Santo Antônio.

Embora a fila para adquirir um pedaço do bolo o e do pãozinho de Santo Antônio seja grande, o local aguarda maior movimento no final da jornada de trabalho, por volta das 18h, quando a aglomeração no largo Padre Bento aumenta.