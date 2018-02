'Fica escondido, mas o ambiente é ótimo'

Ele destaca a simplicidade do lugar e a qualidade da comida. "O restaurante fica meio escondido, as pessoas passam e nem percebem. Mas o ambiente é ótimo e me sinto bem lá. Não conheço outro árabe tão bom, vou sempre", conta Morozini, que levou amigos árabes para almoçar no Raful e ouviu deles elogios à casa.

Suas porções preferidas são as de charutos de uva (R$ 24, com 16 unidades) e de coalhada seca (R$ 19, com 300 gramas). "É ótimo ter um lugar com refeições boas em uma região um pouco degradada", diz Morozini. / RENATO VIEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO

Raful: Cozinha Árabe: Rua Comendador Abdo Schahin, 118, Sé; segunda a sexta-feira, 7h às 18; sábado, até 16h