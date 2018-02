Fibra óptica não funciona

Adquiri o serviço de fibra óptica por achar essa tecnologia mais estável, mas a Telefônica/Vivo, pelo jeito, não tem capacidade de oferecer um produto de qualidade. Eles me ofereceram um link de 30 mega e TV a cabo prometendo uma qualidade incomparável. Aceitei e o inferno começou! Desde o início do ano tenho sofrido com interrupções do serviço, ficando sem TV a cabo e sem internet. Todas as vezes que ligo para reclamar, eles mandam um técnico. Ele vem, desmonta o modem e vai embora dizendo que outra equipe virá. A resposta é sempre a mesma: que o problema será resolvido em 48 horas. Só que isso nunca acontece. Eles simplesmente dão um desconto patético de R$ 10 na fatura, achando que isso pagará meu prejuízo. Trabalho em casa e dependo de internet!

PATRICIA CAMARGO / SÃO PAULO

A Telefônica/Vivo informa que cancelou a linha e a fatura em questão. Não há nenhuma pendência da sra. Patricia com essa operadora.

A leitora comenta: Até a resposta deles é falha, pois não cancelaram a linha, mas demoraram 15 dias para efetuar o reparo. A fatura também não foi cancelada. O que eles vão fazer é dar um abatimento por esses 15 dias. Outro ponto: eles prometeram que dobrariam meu acesso de 30 mega para 60 mega, mas também não o fizeram. Pelo jeito, terei de ficar pendurada no telefone para conseguir o que me foi prometido. Pela resposta, parece que eles nem se deram ao trabalho de verificar direito o que ocorreu e responderam qualquer coisa. Ou confundiram a reclamação, já que devem receber incontáveis queixas por dia.

COBRANÇA EM DOBRO

Alerta aos consumidores

Recentemente alterei o pacote de serviços contratados com a NET para um de valor maior. A mudança do pacote ocorreu na metade do período em que compreende uma fatura. Ocorre que a NET cobrou o pacote anterior de forma integral, mais o pacote novo de forma pro-rata (sem descontar o que eu já tinha pago pelo plano anterior nos dias em que já vigorava o novo pacote). E eu não utilizei os dois pacotes em conjunto por momento algum. Ou seja, houve cobrança em dobro durante parte do período. Ao reclamar, a resposta é: "Esse é o procedimento da NET".

NELSON DA SILVA FONSECA

/ SÃO PAULO

A NET informa que, em contato com o cliente, resolveu as

questões citadas.

O leitor responde: A NET entrou em contato e disse que devolverá o valor faturado a maior na próxima fatura. Justificou que foi erro do sistema e do atendimento. Quantos outros clientes não estarão nesta situação? Quanto a empresa não estaria faturando com erros convenientes que implicam faturamento duplicado? Não caberia uma intervenção da Anatel e auditoria nos serviços da NET?

PONTUAÇÃO TAM

Haja paciência!

Tenho o cartão fidelidade TAM e quero pontuar as viagens efetuadas dentro dos EUA pela United Airlines, pois as duas fazem parte do grupo Star Alliance, o que permite a pontuação dos trechos da United Airlines na minha conta de milhagem da TAM. Fiz a solicitação da pontuação no final de setembro pelo site da TAM, mas até hoje a pontuação não foi feita. Já entrei em contato por telefone com a TAM para regularizar a situação, sem nenhum sucesso. Entrei em contato com o canal Fale com o Presidente, enviando os cartões de embarque escaneados, porém também sem resposta positiva.

PAULO RENATO DE S. SANTOS

/ SÃO PAULO

A TAM esclarece que, quando a viagem é realizada por uma companhia aérea parceira, a TAM depende da análise desta empresa para que a inserção dos pontos correspondentes no programa TAM Fidelidade seja feita, uma vez que não há um sistema de compartilhamento destas informações. Em situações em que é necessário solicitar uma nova análise, a empresa parceira possui 15 dias para enviar um outro posicionamento, conforme prática de mercado e procedimento alinhado com a Star Alliance. Sendo assim, a TAM informa que a nova análise do pedido de pontos do sr. Santos foi enviada à United Airlines em 4/12 e conta com a compreensão do cliente no aguardo deste retorno.

O leitor relata: O problema ainda não foi resolvido. Como é que faço um pedido ao Fale com o Presidente no dia 26/11 e ele é encaminhado somente no dia 4/12? É inaceitável que a inclusão de pontos solicitada em setembro demore tanto tempo para ser feita.