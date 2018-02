Fez carreira no sindicalismo Assistente social e mestre em Saúde Coletiva, Denise Motta Dau fez carreira no sindicalismo. Ela é secretária de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e hoje comanda o Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho (Degerts) do Ministério da Saúde. Crítica ferrenha da terceirização do serviço público no Brasil, como as Organizações Sociais (OS), Denise organizou um livro sobre o tema, que considera prejudicial às condições de trabalho no Brasil.