Fevereiro começa com alta temperatura e pouca chuva em SP

SÃO PAULO - Fevereiro começou nesta segunda-feira com altas temperaturas e previsão de pouca chuva ao longo da semana em São Paulo. A madrugada do primeiro dia do mês foi a mais quente do ano na capital paulista, com 22,5°C. À tarde, os termômetros chegaram a 32,4°C, mas não alcançaram o recorde de domingo, 31, que marcou 33,3°C no Mirante de Santana, na zona norte da capital, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

"Teremos pouca chuva nesta semana. A umidade vai aumentar nesta terça-feira por conta a entrada de uma frente fria, que avançará até o litoral, e os ventos vão mudar de direção à tarde, contribuindo para mais umidade. Mas a temperatura continuará alta, com previsão de pequenas pancadas de chuva e nada de grandes temporais", afirmou o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro.

De acordo com a Climatempo, a chuva vai acontecer de forma bastante irregular sobre o Sudeste neste início de fevereiro. Apenas no sul e leste de São Paulo e no sul de Minas Gerais a pluviometria deve ser mais expressiva, com variação prevista entre 30 e 50 milímetros. Com pouca nebulosidade e horas seguidas de sol forte, as temperaturas vão se elevar e o calor vai predominar sobre o Sudeste. Na cidade de São Paulo, as temperaturas devem passar dos 30°C nos próximos dias, enquanto no Rio as máximas devem se aproximar dos 40°C.

O feriado de carnaval vai ter início na sexta-feira, 5, com sol e máxima de 32°C na capital paulista. Já no sábado, os termômetros devem chegar aos 31°C, ainda sem nebulosidade. Chuva forte está prevista apenas para terça-feira, último dia de folia. No litoral, em São Sebastião, as temperaturas ficarão em torno dos 30°C e não há expectativa de chuva, mas há nebulosidade prevista para o domingo.

Abaixo da média. Janeiro de 2016 teve um acumulado de 175,9 mm de precipitação na estação do Mirante de Santana, 86,5 mm - ou 33% - abaixo da média histórica de 1943-2015, que é de 262,4 mm. Foram apenas 13 dias de chuva ao longo do mês (a média é de 18 dias). Conforme dados da estação do Inmet a temperatura mínima média neste janeiro foi de 19,2°C (média histórica é de 18,6°C) e a máxima média foi de 27,9°C (média histórica é de 27,8°C).