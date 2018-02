Festival reúne fãs de indie rock no Jockey

Sob chuva fina, o Festival Planeta Terra teve início tranquilo na tarde de ontem. Até 17h, os gramados do Jockey Club de São Paulo recebiam uma pacata aglomeração de fãs de indie rock, todos lá desde cedo para assistir à Banda Uó, Mallu Magalhães e à dupla Best Coast.

Mallu foi ovacionada durante a música Me Gustas Tú, que transformou a recatada estrela indie em sex symbol da MPB neste ano. Pouco depois de seu show, Bethany Cosentino, do Best Coast, subiu ao palco principal para mostrar sua elogiada mistura de canções de girl groups dos anos 1960 com indie rock atual. Bethany também navegou pelo repertório mais lapidado de seu novo álbum, The Only Place.

Foi um dos primeiros bons momentos de um festival que não inspirou a euforia de costume, ao escalar, neste ano, nomes como Gossip, The Drums, Garbage e Kings of Leon para fechar os palcos principais. Além do line up menos vibrante, houve o cancelamento de última hora do show da banda Kasabian.

Ontem à tarde também ocorreu a apresentação de Victoria Hesketh, do Little Boots, que faz o tipo de pop em voga com o público do festival: juvenil, nostálgico e agridoce.