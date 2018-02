Festival gastronômico vai revelar os sabores do interior

Bares, restaurantes, hotéis e quituteiras podem inscrever até domingo, 13, pratos típicos do interior no Festival Sabor SP. A primeira etapa de julgamento acontece dia 23 no Senac de São Carlos (Rua Episcopal, 700). O projeto vai escolher pratos típicos e produtos que identificam a gastronomia paulista e terá etapas de seleção em outras cinco regiões. A final acontece de 28 a 30 de junho na capital. Os melhores pratos vão entrar para o guia de turismo gastronômico da Secretaria de Turismo do Estado.