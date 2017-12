Festival de cinema gratuito reúne filmes sobre infância e educação; programe-se

Hoje começa a segunda edição da Ciranda de Filmes, primeira mostra de cinema no Brasil com foco em infância e educação. O objetivo é proporcionar reflexões sobre os temas deste ano: família, relação da criança com a natureza e protagonismo infantil. É tudo de graça - basta retirar os ingressos com até 30 minutos de antecedência no local da exibição. Programe-se.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.