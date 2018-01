Festas teen em casa noturna são proibidas

A Justiça concedeu liminar que proíbe a casa noturna Pacha, na Lapa, zona oeste, de realizar sem alvará festas para adolescentes conhecidas como "Pacha Teen". A multa pode chegar a R$ 100 mil por evento. O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude. O promotor Francismar Lamenza diz que no site da empresa havia informações sobre as festas, com open bar sem venda de bebidas alcoólica, mas que a Pacha não tem alvará para esses eventos. A casa noturna diz que não foi notificada.