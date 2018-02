Festas de réveillon terão de carnaval a cartomantes

Música, champanhe, boa comida e até cartomantes vão ajudar a animar as festas do réveillon 2013 em São Paulo. Mas, com exceção da tradicional virada na Avenida Paulista, será preciso pagar por isso.

A exemplo de outros anos, boa parte da animação estará concentrada nos hotéis - vários têm festas na programação, além das ceias e brunches, que podem ser pagos separadamente. Também é possível escolher entre bares e baladas, cuja trilha para a virada inclui desde hits dos anos 1970 até sucessos recentes da música eletrônica.

No Hotel Tivoli São Paulo - Mofarrej (www.reveillontivolisp.com.br), a festa open bar terá show da escola de samba Rosas de Ouro. Os mais supersticiosos vão poderão sentar à mesa com cartomantes e tarólogas para saber o que virá em 2013. No cardápio, petiscos, massas, frutos do mar e sobremesas. Tudo a R$ 1.000 por cabeça.

Outro hotel que vai oferecer ceia com festa e samba é o Holiday Inn Anhembi (www.holidayanhembi.com.br). Com a Mocidade Alegre como atração principal, é uma boa opção também para famílias: a entrada é gratuita para crianças de até 5 anos e tem 50% de desconto para menores de 12, além de recreação. O valor de R$ 264 por pessoa inclui cerveja, refrigerante, suco e água, além de bufê de comida.

Quem quiser fugir do estilo bufê, ter um jantar mais sofisticado e ainda esticar a noite pode optar pelo Grand Hyatt (www.anonovohyatt.com.br), que terá menu francês (R$ 375 por pessoa), japonês (R$ 375) ou italiano (R$ 295) nos três restaurantes da casa. Depois do jantar, que começa às 20h, a festa da virada terá champanhe, vodca, uísque, cerveja e caipirinha liberados por R$ 550 por pessoa. É possível também fazer a combinação da festa com o jantar francês ou japonês por R$ 750 ou com o menu italiano por R$ 670. A partir das 12h30, o brunch (R$ 150) pode ter bebida alcoólica inclusa (R$ 185).

Pernoite. No luxuoso Hotel Emiliano (www.emiliano.com.br/2012), nos Jardins, é possível curtir só a festa por R$ 660 ou desembolsar R$ 2.900 pela noite completa, com hospedagem e café da manhã, além da ceia e da festa da virada.

Já no badalado Unique (hotelunique.com.br), não há escolha: para virar o ano ali, é preciso se hospedar. Um casal paga R$ 3.890 pelo quarto, ceia e café da manhã. A música, porém, será ambiente, sem badalação. A vista da área da piscina é para os fogos da Paulista.

Na zona sul de São Paulo, no Hilton Morumbi (www.hiltonmorumbi.com.br/fimdeano), o pacote ceia + festa + hospedagem sai por R$ 1.500 e uma banda de MPB tocará ao vivo.

Fora do circuito hoteleiro, o Bourbon Street (www.bourbonstreet.com.br), em Moema, vai fazer uma festa anos 1970 com a banda Junkie Box. A noite começa às 20h com um coquetel e a ceia será servida às 21h30. No cardápio, moqueca de peixe na moranga, cuscuz à paulista, lombo de porco e lentilha com hortelã. Às 4h, os festeiros ainda têm direito a café da manhã. Se sua preferência é rock e música eletrônica, a D.Edge, na Barra Funda, promove a última edição da festa On The Rocks. A entrada custa R$ 50 (homens ) e R$ 40 (mulheres) e não dá direito a bebida. A balada gay The Week, na Lapa, também terá festa especial de réveillon por R$ 60. A atração será o DJ Aron, de Israel.

Na Paulista. Já no clássico Réveillon da Paulista, gratuito, a música ficará por conta de Titãs, Blitz, Daniela Mercury e Tiê. A festa começará às 20h e acabará às 2h30. Ontem começou a ser montado o palco da festa.