Festa terá atrações para todos os gostos

Com dezenas de atrações espalhadas pela cidade, o paulistano terá opções de sobra para curtir hoje o feriado em comemoração dos 458 anos de São Paulo. Como neste ano a data cai no meio da semana, a expectativa é de que muita gente permaneça na capital. Com isso, a programação intensa deve deixar marcos da cidade movimentados.

Projeto da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o festival Cultura Livre tem agenda cheia. Estão previstas atrações como Ana Cañas e Mariana Aydar, no Parque Villa-Lobos, e Jair Rodrigues, no Parque Ecológico do Tietê. Também haverá shows no Horto Florestal, no Parque Ecológico do Guarapiranga e até no Zoológico. A lista completa pode ser conferida no www.culturalivre.sp.gov.br. No Parque da Juventude, os Paralamas do Sucesso serão a atração, às 18h.

O Mercado Municipal (Rua da Cantareira, 306) também terá programação, a partir das 11 horas de hoje. Entre outros shows agendados, às 12h30, apresenta-se o grupo da escola de samba Rosas de Ouro e, às 13h, será a vez de o Neguinho da Beija-Flor fazer frequentadores do Mercadão caírem no samba. Tudo grátis.

Imperdível para alguns, mico para outros, a distribuição anual do bolo de aniversário da cidade movimenta o Bexiga a partir das 9h. A farra - que costuma durar poucos segundos - acontece na Rua Rui Barbosa, 266.

Para quem curte um passeio mais histórico, uma dica é andar de trólebus pelo centro, com saída do Pátio do Colégio, a partir das 8h30. Também de graça.

Nesta página estão outros destaques da programação de aniversário da capital, cuja íntegra pode ser conferida no portal estadão.com.br.